СМИ: В подмосковном Королеве загорелся торговый центр

По информации Baza, горит ТЦ «Пионер» на улице Дзержинского. Baza отмечает, что загорелись строительные материалы на втором этаже, но огонь уже перекинулся и на третий этаж.

Baza добавляет, что вчера в «Пионере» уже был пожар, но гораздо меньше - всего 15 квадратных метров.

В четверг, 22 мая, в Москве на улице Широкая при пожаре в квартире многоэтажного дома пострадали семь человек, включая двух детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

