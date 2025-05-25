СМИ: В подмосковном Королеве загорелся торговый центр

В подмосковном Королеве загорелся торговый центр. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

При пожаре в многоэтажке в Москве пострадали семь человек

По информации Baza, горит ТЦ «Пионер» на улице Дзержинского. Baza отмечает, что загорелись строительные материалы на втором этаже, но огонь уже перекинулся и на третий этаж.

Baza добавляет, что вчера в «Пионере» уже был пожар, но гораздо меньше - всего 15 квадратных метров.

В четверг, 22 мая, в Москве на улице Широкая при пожаре в квартире многоэтажного дома пострадали семь человек, включая двух детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/mos_sobyanin
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