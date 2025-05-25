Лифт упал с высоты шестого этажа в Астрахани
В Астрахани в жилом доме с высоты шестого этажа упал лифт с людьми. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Как пишет МК, инцидент произошёл 25 мая 2025 года в доме 81к4 на улице Куликова, где лифт неожиданно рухнул с шестого этажа на первый. В момент происшествия в кабине находились женщина с мужем, их дети четырёх и семи лет, а также брат одного из взрослых.
В результате падения семилетний ребёнок получил ушиб ноги, однако благодаря сработавшей аварийной остановке удалось избежать более серьёзных последствий и других травм у пассажиров зафиксировано не было. На месте ЧП сейчас работает следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
В конце марта в жилом доме на улице Шувалова в Мурино под Санкт-Петербургом лифт с людьми сорвался с 18-го этажа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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