Глава СК поручил возбудить дело по факту надругательства над флагом РФ в Грузии
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело в связи с надругательством грузинского певца Эрекле Гецадзе над государственным флагом Российской Федерации. Об этом сообщает СК РФ в своем Telegram-канале.
В сообщении говорится, что председатель СКР дал указание следователям Главного следственного управления возбудить по данному факту уголовное дело и привлечь виновных лиц к ответственности в соответствии с законом.
О том, что Гецадзе осквернил флаг РФ на фестивале Tbilisi Open Air, стало известно ранее сегодня, 25 мая.
Ранее сегодня, 25 мая, стало известно, что грузинский певец Эрекле Гецадзе осквернил государственный флаг РФ во время фестиваля Tbilisi Open Air, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Три московских аэропорта ввели временные ограничение на полеты
- Глава СК поручил возбудить дело по факту надругательства над флагом РФ в Грузии
- Глава Минобороны: Нидерланды завершат передачу F-16 Украине 26 мая
- В Брянской области женщина погибла из-за атаки дрона ВСУ на автомобиль
- Глава IIHF Тардиф заявил о недопуске сборной России к Олимпийским играм-2026
- СМИ: В подмосковном Королеве загорелся торговый центр
- Глава дипломатии ЕС Каллас призвала усилить давление на Россию
- Искусственный интеллект ставит более точные диагнозы, чем люди
- «Спартак» продлил контракт с главным тренером
- Путин рассказал, что ежедневно днем и ночью получает доклады о ситуации с СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru