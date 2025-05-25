Глава СК поручил возбудить дело по факту надругательства над флагом РФ в Грузии

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело в связи с надругательством грузинского певца Эрекле Гецадзе над государственным флагом Российской Федерации. Об этом сообщает СК РФ в своем Telegram-канале.

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В сообщении говорится, что председатель СКР дал указание следователям Главного следственного управления возбудить по данному факту уголовное дело и привлечь виновных лиц к ответственности в соответствии с законом.

О том, что Гецадзе осквернил флаг РФ на фестивале Tbilisi Open Air, стало известно ранее сегодня, 25 мая.

Ранее сегодня, 25 мая, стало известно, что грузинский певец Эрекле Гецадзе осквернил государственный флаг РФ во время фестиваля Tbilisi Open Air, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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