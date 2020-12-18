Эксперты назвали долю не читающих договор по кредиту россиян

Около половины россиян находятся в группе риска при заключении кредитных договоров с банками, пишет РБК со ссылкой на результаты экспертизы аналитического центра НАФИ.

По данным исследования, 7% респондентов вообще не читают договор и ставят свою подпись, еще 10% ставят подпись несмотря на то, что в договоре присутствуют непонятные им пункты. Более половины опрошенных (53%) читают договор полностью и ставят подпись после разъяснения непонятных моментов сотрудниками финансовой организации, еще 15% обращаются за консультацией к другим источникам.

При этом половина респондентов заявила, что при оформлении кредита не рассматривает предложения разных банков, чтобы выбрать наиболее выгодный вариант. Так, 39% заявили, что не изучали других предложений, а 9% отметили, что схожих предложений от других банков не было.