Назван способ узнать причину отказа банком в кредите

Эксперт рассказал, как узнать, почему банк отказал в кредите, сообщает РИА Новости.

Прежде, чем принять решение о выдаче займа, финансовое учреждение смотрит на благонадежность потенциального заемщика. Вероятность отказа велика, если тот задерживал платежи, не выплатил кредит или объявил себя банкротом.

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Однако есть вероятность, что плохая репутация возникла из-за ошибки самого банка. По словам экспертов, прежде, чем обращаться в банк, нужно проверить свою кредитную историю. Если причиной стала ошибка банка, следует направить заказным письмом заявление в БКИ, чтобы исправили ошибку.

Напомним, Сбербанк спрогнозировал дефицит ликвидности в банковском секторе и увеличение кредитных ставок через три года после введения цифрового рубля по одной из моделей Центробанка. Об этом заявил журналистам зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КредитыБанк
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