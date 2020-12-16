Назван способ узнать причину отказа банком в кредите
Эксперт рассказал, как узнать, почему банк отказал в кредите, сообщает РИА Новости.
Прежде, чем принять решение о выдаче займа, финансовое учреждение смотрит на благонадежность потенциального заемщика. Вероятность отказа велика, если тот задерживал платежи, не выплатил кредит или объявил себя банкротом.
Однако есть вероятность, что плохая репутация возникла из-за ошибки самого банка. По словам экспертов, прежде, чем обращаться в банк, нужно проверить свою кредитную историю. Если причиной стала ошибка банка, следует направить заказным письмом заявление в БКИ, чтобы исправили ошибку.
Напомним, Сбербанк спрогнозировал дефицит ликвидности в банковском секторе и увеличение кредитных ставок через три года после введения цифрового рубля по одной из моделей Центробанка. Об этом заявил журналистам зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов.
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