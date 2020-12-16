Назван способ узнать причину отказа банком в кредите

Однако есть вероятность, что плохая репутация возникла из-за ошибки самого банка. По словам экспертов, прежде, чем обращаться в банк, нужно проверить свою кредитную историю. Если причиной стала ошибка банка, следует направить заказным письмом заявление в БКИ, чтобы исправили ошибку.

Напомним, Сбербанк спрогнозировал дефицит ликвидности в банковском секторе и увеличение кредитных ставок через три года после введения цифрового рубля по одной из моделей Центробанка. Об этом заявил журналистам зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

