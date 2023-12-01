Эксперты Max Christmas посоветовали выбирать литые елки
1 декабря 202319:29
Представители российского производителя искусственных елей Max Christmas рассказали «Газете.Ru», как выбрать искусственные елки.
По мнению производителей елок, лучше всего отдавать предпочтение литым деревьям, а не пленочным. Уточняется, что литые елки являются самыми долговечными.
Лучше выбирать елки высотой около 70% от высоты потолков. В вопросе диаметра также рекомендуется отталкиваться от размеров комнаты.
Сегодня, 1 декабря, в Якутии зажгли первую в России новогоднюю ёлку, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru