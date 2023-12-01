Эксперты Max Christmas посоветовали выбирать литые елки

Представители российского производителя искусственных елей Max Christmas рассказали «Газете.Ru», как выбрать искусственные елки.

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По мнению производителей елок, лучше всего отдавать предпочтение литым деревьям, а не пленочным. Уточняется, что литые елки являются самыми долговечными.

Лучше выбирать елки высотой около 70% от высоты потолков. В вопросе диаметра также рекомендуется отталкиваться от размеров комнаты.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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