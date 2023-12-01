СМИ: Россиянка потребовала у властей 200 тысяч рублей за кражу елки
Жительница города Миньяр в Челябинской области Елена Шалдина потребовала от властей 200 тысяч рублей за спиленную у неё ёлку, сообщает Ura.ru.
Инцидент произошёл в конце ноября в Ашинском районе. Местные чиновники спилили растущую на садовом участке женщины ёлку и установили её на городской площади.
Глава района Вадим Сергеев отметил, что участок, на котором росло дерево, по документам является бесхозным, однако Шалдина указала, что может доказать право собственности. Позже чиновники принесли ей извинения.
Женщина отметила, что эту ёлку 1 сентября 1982 года посадил её будущий муж, когда ему было 7 лет, поэтому дерево было памятью семьи.
«Я согласна на компенсацию в размере 200 тысяч рублей. Если без суда не выплатят, то будем обращаться», — резюмировала Шалдина.
Ранее стало известно, что небольшие ёлки в этом году будут стоить около 1,5 тысяч рублей, а деревья высотой до 2,5 метров обойдутся россиянам в 3,5 тысячи рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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