Эксперты и врачи пожаловались Голиковой на нехватку средств защиты

Экспертная группа с участием врачей и руководителей благотворительных фондов обратилась к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой и главе Минздрава Михаилу Мурашко с просьбой обратить внимание на дефицит средств индивидуальной защиты и с предложениями по решению этой проблемы. Об этом со ссылкой на текст соответствующего письма пишет РБК.

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Авторы обращения утверждают, что в половине (49%) медицинских организаций не используется чёткий алгоритм расчёта потребностей в медицинских средствах защиты. 43% опрошенных экспертами врачей считают рискованным и даже опасным поднимать тему обеспеченности средствами защиты. При этом потребность в респираторах закрыта лишь на 27%, в перчатках — на 17%, а отечественное производство противочумных халатов даёт лишь 11% от необходимого объёма, утверждается в письме.

Члены экспертной группы призывают правительство пересмотреть документы, регулирующие соответствующие закупки, поскольку с их точки зрения нынешняя система «парализует деятельность системы здравоохранения» в условиях пандемии коронавируса. Они предлагают организовать ежедневный мониторинг объёмов производства и наличия средств защиты у поставщиков на уровне Минздрава, проводить анонимное анкетирование медработников по теме обеспеченности масками, перчатками и халатами,а также разрешить руководству больниц и поликлиник обращаться за помощью к благотоврителям и общественным организациям.

Авторы обращения считают важным обеспечить медиков необходимой защитой с учётом вероятности второй волны коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:ВрачиЗащитная маскаМинздрав
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