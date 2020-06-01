Эксперты и врачи пожаловались Голиковой на нехватку средств защиты

Авторы обращения утверждают, что в половине (49%) медицинских организаций не используется чёткий алгоритм расчёта потребностей в медицинских средствах защиты. 43% опрошенных экспертами врачей считают рискованным и даже опасным поднимать тему обеспеченности средствами защиты. При этом потребность в респираторах закрыта лишь на 27%, в перчатках — на 17%, а отечественное производство противочумных халатов даёт лишь 11% от необходимого объёма, утверждается в письме.

Члены экспертной группы призывают правительство пересмотреть документы, регулирующие соответствующие закупки, поскольку с их точки зрения нынешняя система «парализует деятельность системы здравоохранения» в условиях пандемии коронавируса. Они предлагают организовать ежедневный мониторинг объёмов производства и наличия средств защиты у поставщиков на уровне Минздрава, проводить анонимное анкетирование медработников по теме обеспеченности масками, перчатками и халатами,а также разрешить руководству больниц и поликлиник обращаться за помощью к благотоврителям и общественным организациям.

Авторы обращения считают важным обеспечить медиков необходимой защитой с учётом вероятности второй волны коронавируса.

