Эксперты и врачи пожаловались Голиковой на нехватку средств защиты
Экспертная группа с участием врачей и руководителей благотворительных фондов обратилась к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой и главе Минздрава Михаилу Мурашко с просьбой обратить внимание на дефицит средств индивидуальной защиты и с предложениями по решению этой проблемы. Об этом со ссылкой на текст соответствующего письма пишет РБК.
Авторы обращения утверждают, что в половине (49%) медицинских организаций не используется чёткий алгоритм расчёта потребностей в медицинских средствах защиты. 43% опрошенных экспертами врачей считают рискованным и даже опасным поднимать тему обеспеченности средствами защиты. При этом потребность в респираторах закрыта лишь на 27%, в перчатках — на 17%, а отечественное производство противочумных халатов даёт лишь 11% от необходимого объёма, утверждается в письме.
Члены экспертной группы призывают правительство пересмотреть документы, регулирующие соответствующие закупки, поскольку с их точки зрения нынешняя система «парализует деятельность системы здравоохранения» в условиях пандемии коронавируса. Они предлагают организовать ежедневный мониторинг объёмов производства и наличия средств защиты у поставщиков на уровне Минздрава, проводить анонимное анкетирование медработников по теме обеспеченности масками, перчатками и халатами,а также разрешить руководству больниц и поликлиник обращаться за помощью к благотоврителям и общественным организациям.
Авторы обращения считают важным обеспечить медиков необходимой защитой с учётом вероятности второй волны коронавируса.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
415 тыс.+9 035 / сут.
Умерли
4 855+162 / сут.
Выздоровели
176 тыс.+3 994 / сут.
- «Будто битами били»: У актрисы Елены Воробей выявили COVID-19
- СМИ: Россиянам разрешат голосовать по Конституции без фиксации паспортных данных
- Глава Чувашской митрополии РПЦ скончался от двусторонней пневмонии
- Эксперты и врачи пожаловались Голиковой на нехватку средств защиты
- Премьер-министр Армении заразился коронавирусом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru