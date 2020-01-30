Круиз рискует затянуться. Коронавирусный синдром

На борту судна Costa Smeralda был зарегистрирован случай заболевания, похожего на пневмонию, вызываемую коронавирусом нового типа, выявленным в Китае. Как пишет итальянская пресса, у двух пассажиров – семейной пары из Гонконга – заподозрили коронавирусную инфекцию. У них высокая температура и проблемы с дыханием. Заболевших проверяют врачи из Национального института инфекционных болезней в Риме. Остальным пассажирам, а их около шести тысяч, было запрещено покидать судно. Причем, ситуация переросла в скандал между портовыми властями и руководством города. По словам коменданта порта, после консультаций с медиками было решено высадить с борта корабля более тысячи человек, для которых порт Чивитавеккья был конечной точкой круиза. Однако в порт немедленно примчался на своем FIAT-500 мэр города Эрнесто Тедеско и начал кричать на руководство порта, обвинив их в безумии. «Я всех вас отправлю в прокуратуру, если кого-то отпустите с судна», - такие слова градоначальника приводят СМИ. До того, как появятся «конкретные новости», он не позволит высадку пассажиров с Costa Smeralda, чтобы «защитить здоровье населения», - заключил мэр Чивитавеккьи.

Между тем, на борту блокированного в итальянском порту круизного лайнера находятся по меньшей мере 67 россиян, - сообщили в посольстве России в Италии. По заверению судовладельца, пассажиры судна обеспечиваются всем необходимым. В ближайшее время дипломат посольства прибудет в порт для оказания возможного необходимого содействия россиянам на месте, - говорится в заявлении дипмиссии.

Это уже не первый случай, когда пассажиры круизного судна оказываются лишенными возможности сойти на берег из-за китайского коронавируса. Круизному лайнеру из Гонконга, запретили заходить в порт власти крупного филиппинского города Олонгапо. Судно вместимостью до 4000 туристов подошло к берегам Филиппин в понедельник. Однако местные жители, узнав, что корабль планирует зайти в соседний с городом порту Субик-Бей, устроили митинг, потребовав от властей запретить заход лайнера, опасаясь заражения коронавирусом. Портовым властям предложено приостановить прием круизных лайнеров до стабилизации ситуации со вспышкой коронавируса.

Первые результаты анализов на коронавирус у пассажирки из Китая с круизного лайнера, задержанного в итальянском порту, отрицательные. Вместе с тем, для установления окончательного диагноза понадобится до 24 часов, - отмечают итальянские СМИ.

