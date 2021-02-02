Эксперт заявила о значительном снижении заболеваемости коронавирусом в России
В России стабилизируется ситуация с пандемией COVID-19, показатели заболеваемости снижаются третью неделю подряд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.
Пшеничная выразила уверенность, что эту тенденцию усилили противоэпидемические меры, массовая вакцинация и большое количество переболевших, иммунитет которых сформировался "естественным путем". При этом ученый отметила, что небольшие подъемы заболеваемости COVID-19 будут сохранятся в период межсезонья.
По ее словам, повышенная влажность и колебания температур являются факторами риска для циркуляции вирусов, в том числе и коронавирусов. Однако специалист отметила, что сильного подъема в РФ "мы уже не увидим".
Ранее о возможности контроля над коронавирусом заявил глава ВОЗ.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,9 млн+17 648 / сут.
Умерли
73 619+437 / сут.
Выздоровели
3,3 млн+18 169 / сут.
- Эксперт заявила о значительном снижении заболеваемости коронавирусом в России
- Улицы вокруг Мосгорсуда 2 февраля будут перекрыты из-за суда по Навальному
- Запрет на авиасообщение между Россией и Великобританией продлен до 16 февраля
- Илья Яшин арестован на 10 суток
- Гора Арарат открылась для альпинистов впервые за 5 лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru