Эксперт заявила о значительном снижении заболеваемости коронавирусом в России

В России стабилизируется ситуация с пандемией COVID-19, показатели заболеваемости снижаются третью неделю подряд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.

Пшеничная выразила уверенность, что эту тенденцию усилили противоэпидемические меры, массовая вакцинация и большое количество переболевших, иммунитет которых сформировался "естественным путем". При этом ученый отметила, что небольшие подъемы заболеваемости COVID-19 будут сохранятся в период межсезонья.

По ее словам, повышенная влажность и колебания температур являются факторами риска для циркуляции вирусов, в том числе и коронавирусов. Однако специалист отметила, что сильного подъема в РФ "мы уже не увидим".

Ранее о возможности контроля над коронавирусом заявил глава ВОЗ.

