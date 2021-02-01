Глава ВОЗ заявил о возможности контроля над коронавирусом

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедром Адхан Гебрейесус заявил о возможности контроля над коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Гебрейесуса, об этом говорит тот факт, что число заражений инфекцией снижается третью неделю подряд, несмотря на новые штаммы вируса. Он назвал это «обнадеживающей новостью» на глобальном уровне, даже при том, что «есть много стран, где случаи растут».

На прошлой неделе ВОЗ заявила об опасениях в связи с возможным «страшным штормом» COVID-19 в Африке.









