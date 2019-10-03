Эксперт заявил о пользе поглощения Tele2 «Ростелекомом»
Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в эфире НСН исключил повышение цен на мобильную связь этого оператора.
Президент России Владимир Путин одобрил увеличение доли «Ростелекома» и «Мобител» в Tele2 до 100%. Соответствующий указ президента РФ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации. Также президент одобрил увеличение уставного капитала «Ростелекома» путем допэмиссии в пользу банка ВТБ при условии сохранения доли РФ в размере не менее 33,2% акций компании.
Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в эфире НСН предположил, что на ценах на сотовую связь решения руководства страны не отразятся.
«Не волнуйтесь, я думаю, тарифы вряд ли изменятся, абоненты ничего не почувствуют на себе. Просто за спиной Tele2 будет мощное государственное предприятие, я думаю, для них это неплохо. Будут подключены к каким-то госпрограммам, наверное. У них, наоборот, думаю, появится больше возможностей. «Ростелеком» не очень нуждается в доходах от Tele2, просто хотят закрепить право собственности за собой. Есть у нас некая склонность национальная к монополизации, но есть и антимонопольные службы, которые сразу могут и поправить если что», - рассмеялся он.
Ранее сообщалось, почему президент России Владимир Путин отказался передать операторам популярные частоты для развития сетей пятого поколения. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в эфире НСН рассказал, что изменений в этом вопросе можно ожидать через полтора-два года, по его словам, на данный момент расчистка частот этого диапазона нецелесообразна.
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