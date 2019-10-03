Эксперт заявил о пользе поглощения Tele2 «Ростелекомом»

«Не волнуйтесь, я думаю, тарифы вряд ли изменятся, абоненты ничего не почувствуют на себе. Просто за спиной Tele2 будет мощное государственное предприятие, я думаю, для них это неплохо. Будут подключены к каким-то госпрограммам, наверное. У них, наоборот, думаю, появится больше возможностей. «Ростелеком» не очень нуждается в доходах от Tele2, просто хотят закрепить право собственности за собой. Есть у нас некая склонность национальная к монополизации, но есть и антимонопольные службы, которые сразу могут и поправить если что», - рассмеялся он.

Ранее сообщалось, почему президент России Владимир Путин отказался передать операторам популярные частоты для развития сетей пятого поколения. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в эфире НСН рассказал, что изменений в этом вопросе можно ожидать через полтора-два года, по его словам, на данный момент расчистка частот этого диапазона нецелесообразна.

