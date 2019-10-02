5G наоборот. Аналитик раскритиковал перевод операторов на отечественное оборудование
Глава информационно-аналитического агентства Telecom Daily рассказал НСН, что приказ о переводе операторов уже есть, а сама техника отсутствует.
В президиуме правительственной комиссии одобрили разработанные в рамках программы «Цифровая экономика» дорожные карты. Согласно им операторы должны будут использовать при строительстве сетей пятого поколения 5G только серверы российского производства.
Такое решение приведёт к ещё большей отсрочке запуска связи пятого поколения в России, заявил в эфире НСН глава информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков. Дорожная карта, по его словам, составлена в обратном порядке — разнарядка использовать отечественное оборудование есть, а самих серверов нет.
«Ситуация с развитием сетей пятого поколения в России не становится более оптимистичной. Те цифры, которые были заложены в своё время, уже не выполнимы — 2020 год, как хотело правительство. Задание сделать всё на отечественном оборудовании тоже пока является метафорой. К сожалению, подобного оборудования в России пока точно не существует, в мире его единицы. На мой взгляд, дорожную карту надо делать иначе: сначала создать собственное оборудование, а потом уже обязывать операторов его использовать. По сути, операторы оказываются загнаны в рамки, когда надо идти таким путём, которого нет. Это и так отсрочит запуск сетей пятого поколения на 2023-2024 год. И самое главное, нет чёткого понимания, как будет развиваться наша технологическая составляющая», — заключил Кусков.
Добавим, согласно дорожной карте внедрения 5G в России сети пятого поколения должны быть развёрнуты в пяти городах-миллионниках к 2021 году, а к 2024-му — в десяти. На проект планируется затратить затрачено 650 миллиардов рублей.
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