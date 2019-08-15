Аналитик рассказал, почему Путин не отдал операторам частоты для 5G

Президент России Владимир Путин отказался передать операторам популярные частоты для развития сетей пятого поколения, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники. Отмечается, что глава государства не поддержал расчистку для развития 5G частот 3,4-3,8 ГГц, которые в настоящее время используются Минобороны и «Роскосмосом».

Пока расчистка частот этого диапазона нецелесообразна, пояснил в эфире НСН ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«На сегодняшний день российские операторы не готовы инвестировать деньги в 5G и в полном объеме развивать эти сети. Поэтому на данный момент расчистка частот нецелесообразна экономически. Исходя из этого, до момента, пока не появится необходимость, как это было с 4G, c 3G, расчистку частот никто начинать не будет. Это абсолютно адекватно. Это процесс торгов Минобороны и операторов, которые должны заплатить за расчистку частот. На данный момент расчистка частот бессмысленна. Сегодня мобильные операторы до сих пор не могут найти для 5G экономическую модель, которая бы приносила хоть какие-то деньги или выводила технологии в ноль», — рассказал эксперт.