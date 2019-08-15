Аналитик рассказал, почему Путин не отдал операторам частоты для 5G
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил в эфире НСН, что сегодня расчистка частот для сетей пятого поколения нецелесообразна.
Президент России Владимир Путин отказался передать операторам популярные частоты для развития сетей пятого поколения, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники. Отмечается, что глава государства не поддержал расчистку для развития 5G частот 3,4-3,8 ГГц, которые в настоящее время используются Минобороны и «Роскосмосом».
Пока расчистка частот этого диапазона нецелесообразна, пояснил в эфире НСН ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
«На сегодняшний день российские операторы не готовы инвестировать деньги в 5G и в полном объеме развивать эти сети. Поэтому на данный момент расчистка частот нецелесообразна экономически. Исходя из этого, до момента, пока не появится необходимость, как это было с 4G, c 3G, расчистку частот никто начинать не будет. Это абсолютно адекватно. Это процесс торгов Минобороны и операторов, которые должны заплатить за расчистку частот. На данный момент расчистка частот бессмысленна. Сегодня мобильные операторы до сих пор не могут найти для 5G экономическую модель, которая бы приносила хоть какие-то деньги или выводила технологии в ноль», — рассказал эксперт.
По его словам, изменений в этом вопросе можно ожидать через полтора-два года.
Ранее СМИ сообщили, что Роспотребнадзор, Минкомсвязь, Минздрав, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и департамент информационных технологий Москвы (ДИТ) намерены проверить влияние излучений 5G на здоровье людей. Глава информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков в эфире НСН заявил, что подобные проверки не имеют смысла, так как вред от излучения мобильных сетей - это слухи.
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