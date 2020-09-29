Второй волны увольнений не будет. Но зарплату снизят

Никаких массовых увольнений в стране не фиксировалось, но в случае повторного введения самоизоляции ситуация ухудшится, заявил НСН заместитель директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ.

35% компаний в России сократили зарплату сотрудникам из-за пандемии, около четверти - сократили штат. Как пишет ТАСС со ссылкой на исследование банка «Открытие», только 7% компаний не предпринимали никаких мер для снижения затрат. Чтобы компании продолжали работу, руководство, в первую очередь, уменьшало рекламные бюджеты и переходило на удаленный режим работы.

Заместитель директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников в эфире НСН заявил, что не верит в повторное введение режима самоизоляции, но если это произойдет, то цифры будут гораздо хуже.

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«Никакой второй волны нет и не будет, это разговоры. Что касается увольнений, то их и не было в сверхобъемах, занятость уменьшилась очень умеренно. И то, что зарплата снизилась - да, это так, потому что так устроен российский рынок труда, что приспособление преимущественно идет за счет снижения зарплаты, а не сокращения числа занятых. Если второй раз введут карантин, то ждем, конечно, заметного ухудшения», - отметил собеседник НСН.

Участники опроса добавили, что более 50% компаний малого и среднего бизнеса уже перешли в «докарантинный» режим работы, 29% заявили, что их бизнес уже восстановился или вообще ничего не потерял в период карантина.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:ПандемияУвольнениеРабота
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