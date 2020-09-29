Второй волны увольнений не будет. Но зарплату снизят

35% компаний в России сократили зарплату сотрудникам из-за пандемии, около четверти - сократили штат. Как пишет ТАСС со ссылкой на исследование банка «Открытие», только 7% компаний не предпринимали никаких мер для снижения затрат. Чтобы компании продолжали работу, руководство, в первую очередь, уменьшало рекламные бюджеты и переходило на удаленный режим работы.

Заместитель директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников в эфире НСН заявил, что не верит в повторное введение режима самоизоляции, но если это произойдет, то цифры будут гораздо хуже.