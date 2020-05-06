Эксперт ВОЗ дал советы по выходу из самоизоляции
Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) дал несколько рекомендаций по выходу из режима самоизоляции. Как пишет РИА Новости, специалист ВОЗ в области употребления психоактивных веществ и аддиктивного поведения Владимир Позняк подчеркнул, что, в первую очередь, стоит помнить, что с послаблением ограничительных мер пандемия COVID-19 не заканчивается. Поэтому нужно очень внимательно следить за своим здоровьем.
Кроме того, Позняк сравнил завершение периода самоизоляции со стрессовыми ситуациями, в которых у человека меняется привычный уклад жизни. К ним, например, относятся переезд, смена работы или уход в отпуск. В этих случаях также важно беречь своё здоровье и при необходимости обращаться за помощью.
Также, по словам специалиста, важно соизмерять сохраняющиеся опасности, соблюдать социальную дистанцию и ограничивать социальные контакты.
Напомним, совещание, посвященное реализации ранее принятых мер по борьбе с распространением COVID-19, в эту среду, 6 мая, проведет Владимир Путин. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Он подчеркнул, что в его ходе, в частности, будут обсуждаться рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, пишет РЕН ТВ.
Напомним, в конце апреля глава государства поручил подготовить план пошагового снятия ограничений, введенных из-за COVID-19. Российский лидер заявил, что этот процесс может начаться с 12 мая.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
166 тыс.+10 559 / сут.
Умерли
1 537+86 / сут.
Выздоровели
21 327+1 462 / сут.
- В Минздраве обнадёжены результатами испытаний вакцины от COVID-19
- США подключат к добыче ресурсов на Луне многих, но не Россию
- Дария Ставрович предложила наряжать кота на самоизоляции
- Еврокомиссия: В ЕС началась глубочайшая в истории рецессия
- Политолог рассказал, чем обернется закрытие Находки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru