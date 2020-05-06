Эксперт ВОЗ дал советы по выходу из самоизоляции

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) дал несколько рекомендаций по выходу из режима самоизоляции. Как пишет РИА Новости, специалист ВОЗ в области употребления психоактивных веществ и аддиктивного поведения Владимир Позняк подчеркнул, что, в первую очередь, стоит помнить, что с послаблением ограничительных мер пандемия COVID-19 не заканчивается. Поэтому нужно очень внимательно следить за своим здоровьем.

Кроме того, Позняк сравнил завершение периода самоизоляции со стрессовыми ситуациями, в которых у человека меняется привычный уклад жизни. К ним, например, относятся переезд, смена работы или уход в отпуск. В этих случаях также важно беречь своё здоровье и при необходимости обращаться за помощью.

Также, по словам специалиста, важно соизмерять сохраняющиеся опасности, соблюдать социальную дистанцию и ограничивать социальные контакты.