Эксперт ВОЗ дал советы по выходу из самоизоляции

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) дал несколько рекомендаций по выходу из режима самоизоляции. Как пишет РИА Новости, специалист ВОЗ в области употребления психоактивных веществ и аддиктивного поведения Владимир Позняк подчеркнул, что, в первую очередь, стоит помнить, что с послаблением ограничительных мер пандемия COVID-19 не заканчивается. Поэтому нужно очень внимательно следить за своим здоровьем.

Кроме того, Позняк сравнил завершение периода самоизоляции со стрессовыми ситуациями, в которых у человека меняется привычный уклад жизни. К ним, например, относятся переезд, смена работы или уход в отпуск. В этих случаях также важно беречь своё здоровье и при необходимости обращаться за помощью.

Также, по словам специалиста, важно соизмерять сохраняющиеся опасности, соблюдать социальную дистанцию и ограничивать социальные контакты.

Ослаблять, начиная с Москвы. Учёные о сроках самоизоляции и коронавируса

Напомним, совещание, посвященное реализации ранее принятых мер по борьбе с распространением COVID-19, в эту среду, 6 мая, проведет Владимир Путин. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Он подчеркнул, что в его ходе, в частности, будут обсуждаться рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, пишет РЕН ТВ.

Напомним, в конце апреля глава государства поручил подготовить план пошагового снятия ограничений, введенных из-за COVID-19. Российский лидер заявил, что этот процесс может начаться с 12 мая.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПандемияКоронавирусВОЗсамоизоляция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры