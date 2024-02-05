Эксперт Воробьев объяснил сбой в зоне .RU некорректной работой ПО

Как отметил эксперт, специалисты техцентра «Интернет» и MSK-IX изучают детали произошедшего.

«Но в целом уже понятно, что причиной сбоя стала некорректная работа программного обеспечения, реализующего механизм подписи файла с данными зоны .RU», — указал Воробьев.

По словам директора координационного центра доменов, за время использования протокола надстройки над системой доменных имен Domain name system security extensions (DNSSEC) произошло порядка 200 подобных сбоев. В некоторых случаях национальные доменные зоны оказались «выключенными» целиком. Воробьев напомнил, что в прошлом такие неполадки были зафиксированы в Австралии, Новой Зеландии, Мексики, Венесуэлы, а также еще у десяти национальных доменов.

Сбой в работе доменной зоны .RU был зарегистрирован 30 января, напоминает Ura.ru. Координационный центр доменов объяснил неполадки ошибкой в обновлении ключа расширения безопасности системы имен (DNSSEC). Как сообщал глава Минцифры Максут Шадаев, ведомство ведет разбирательство в связи с произошедшим и позже опубликует итоги расследования, отмечает телеканал «360».

