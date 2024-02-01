Минцифры расследует сбой работы доменной зоны .RU
1 февраля 202409:10
Минцифры России ведет расследование инцидента, связанного со сбоем подключения к сайтам и сервисам с доменом .RU. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев, передает ТАСС.
«Минцифры ведет разбирательство», — заявил министр в ответ на соответствующий вопрос.
Итоги опубликуют после завершения расследования.
Во вторник россияне пожаловались на сбой в работе Рунета, напоминает Ura.ru. Как отмечали в Минцифры, причиной неполадок стала техническая проблема с глобальной инфраструктурой DNSSEC, затронувшая зону .RU.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru