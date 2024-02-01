Минцифры расследует сбой работы доменной зоны .RU

Минцифры России ведет расследование инцидента, связанного со сбоем подключения к сайтам и сервисам с доменом .RU. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев, передает ТАСС.

IT-бизнесмен о сбое Рунета: В России готовятся к отключению от глобальной сети

«Минцифры ведет разбирательство», — заявил министр в ответ на соответствующий вопрос.

Итоги опубликуют после завершения расследования.

Во вторник россияне пожаловались на сбой в работе Рунета, напоминает Ura.ru. Как отмечали в Минцифры, причиной неполадок стала техническая проблема с глобальной инфраструктурой DNSSEC, затронувшая зону .RU.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:РоссияСбойИнтернет

Горячие новости

Все новости

партнеры