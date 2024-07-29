Эксперт Васюнина пояснила, когда зарплата может быть ниже МРОТ
Приостановка работы организации может стать причиной снижения месячной зарплаты до уровня меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сайту aif.ru заявила завкафедрой общественных финансов Финуниверситета при Правительстве РФ Маргарита Васюнина.
По её словам, если в простое виновен работодатель, то зарплата снижается до одной третьей части среднемесячной величины, а если по не зависящим от работодателя и работника причинам — до одной третьей части должностного оклада или тарифной ставки.
Она отметила, что запрлата может быть ниже МРОТ, если человек отработал не все рабочие дни месяца, а также в случае, если он работает «в режиме неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, на условиях совместительства».
«Денежная часть зарплаты... может оказаться ниже МРОТ, если работник написал заявление и получил часть причитающегося вознаграждения в неденежной форме», - заключила Васюнина.,
Ранее в Минтруде РФ был подготовлен законопроект, предусматривающий увеличение МРОТ с 1 января 2025 года до 22 440 рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru