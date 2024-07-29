Эксперт Васюнина пояснила, когда зарплата может быть ниже МРОТ

По её словам, если в простое виновен работодатель, то зарплата снижается до одной третьей части среднемесячной величины, а если по не зависящим от работодателя и работника причинам — до одной третьей части должностного оклада или тарифной ставки.

Она отметила, что запрлата может быть ниже МРОТ, если человек отработал не все рабочие дни месяца, а также в случае, если он работает «в режиме неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, на условиях совместительства».

«Денежная часть зарплаты... может оказаться ниже МРОТ, если работник написал заявление и получил часть причитающегося вознаграждения в неденежной форме», - заключила Васюнина.,

Ранее в Минтруде РФ был подготовлен законопроект, предусматривающий увеличение МРОТ с 1 января 2025 года до 22 440 рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».