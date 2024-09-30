Эксперт: В России увеличатся декретные выплаты и маткапитал
В следующем году в России увеличатся декретные выплаты, а также пособия, сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта по трудовому праву РАНХиГС Линду Рыжих.
По ее словам, максимальный размер пособия по беременности и родам при продолжительности отпуска 140 календарных дней составит 794 355,8 рубля, в 2026 году эта сумма увеличится до 882 575,4 рубля.
Также планируется увеличение единовременного пособия при рождении ребенка с 2025 года до 25 735 рублей, и с 2026 года — до 26 764 рублей.
Для работающих родителей максимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет может составить в предстоящем году 69 тысяч рублей в месяц.
Ранее стало известно, что в Госдуме могут принять проект закона, разрешающий гражданам направлять свои пенсионные баллы родителям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru