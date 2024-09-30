Эксперт: В России увеличатся декретные выплаты и маткапитал

По ее словам, максимальный размер пособия по беременности и родам при продолжительности отпуска 140 календарных дней составит 794 355,8 рубля, в 2026 году эта сумма увеличится до 882 575,4 рубля.

Также планируется увеличение единовременного пособия при рождении ребенка с 2025 года до 25 735 рублей, и с 2026 года — до 26 764 рублей.

Для работающих родителей максимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет может составить в предстоящем году 69 тысяч рублей в месяц.

Ранее стало известно, что в Госдуме могут принять проект закона, разрешающий гражданам направлять свои пенсионные баллы родителям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

