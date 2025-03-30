Эксперт: Уязвимости в беспроводных наушниках могут превратить их в инструмент для слежки
Уязвимости в беспроводных наушниках могут превратить их в инструмент для слежки, кражи данных и даже финансового мошенничества. Об этом рассказала РИА Новости инженер-аналитик компании «Газинформсервис» Екатерина Едемская.
По её словам, модели наушников, работающие через Bluetooth с использованием устаревших или недостаточно надёжных алгоритмов шифрования, могут передавать данные в полуоткрытом виде. Если злоумышленник располагает специальным оборудованием, он может перехватить Bluetooth-трафик, расшифровать его и получить доступ к личной информации пользователя.
Едемская также пояснила, что некоторые устройства с поддержкой Bluetooth могут служить точкой входа для более масштабных кибератак. Злоумышленник может воспользоваться уязвимостями в системе, внедрить вредоносный код и получить доступ к логинам, паролям, контактам, сообщениям и даже банковским приложениям.
Чтобы минимизировать риски, эксперт советует выбирать наушники с поддержкой Bluetooth версии не ниже 5.0. Кроме того, рекомендуется отключать Bluetooth на смартфоне, когда он не используется, особенно в общественных местах, и избегать подключения к устройствам с незнакомыми именами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru