Эксперт: Уязвимости в беспроводных наушниках могут превратить их в инструмент для слежки

По её словам, модели наушников, работающие через Bluetooth с использованием устаревших или недостаточно надёжных алгоритмов шифрования, могут передавать данные в полуоткрытом виде. Если злоумышленник располагает специальным оборудованием, он может перехватить Bluetooth-трафик, расшифровать его и получить доступ к личной информации пользователя.

Едемская также пояснила, что некоторые устройства с поддержкой Bluetooth могут служить точкой входа для более масштабных кибератак. Злоумышленник может воспользоваться уязвимостями в системе, внедрить вредоносный код и получить доступ к логинам, паролям, контактам, сообщениям и даже банковским приложениям.

Чтобы минимизировать риски, эксперт советует выбирать наушники с поддержкой Bluetooth версии не ниже 5.0. Кроме того, рекомендуется отключать Bluetooth на смартфоне, когда он не используется, особенно в общественных местах, и избегать подключения к устройствам с незнакомыми именами.

