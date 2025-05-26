Все товары из других стран обязаны проходить строгий таможенный контроль, поэтому нелегальная продукция не попадет в Россию, рассказал президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков в разговоре с НСН.

На возможность доставки нелегальных товаров обратил внимание президент России Владимир Путин. На встрече с предпринимателями он поручил правительству пристальнее относиться к работе зарубежных маркетплейсов в стране. Он добавил, что существует проблема доставки некачественных и нелегальных товаров, особенно у зарубежных поставщиков. Путин призвал профильные ведомства обратить внимание на «дыру» в законодательстве. Кременсков заявил, что подобные меры были бы излишними.