В России усомнились в возможности заказать нелегальные товары с маркетплейсов
Россияне не смогут купить ничего запрещенного на зарубежных онлайн-платформах из-за таможенного контроля на границе, заявил Алексей Кременсков в беседе с НСН.
Все товары из других стран обязаны проходить строгий таможенный контроль, поэтому нелегальная продукция не попадет в Россию, рассказал президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков в разговоре с НСН.
На возможность доставки нелегальных товаров обратил внимание президент России Владимир Путин. На встрече с предпринимателями он поручил правительству пристальнее относиться к работе зарубежных маркетплейсов в стране. Он добавил, что существует проблема доставки некачественных и нелегальных товаров, особенно у зарубежных поставщиков. Путин призвал профильные ведомства обратить внимание на «дыру» в законодательстве. Кременсков заявил, что подобные меры были бы излишними.
«Президент мог иметь ввиду платформы AliExpress или те, которые продают у нас товары из США. С помощью Vpn можно купить все, что угодно, через eBay или заказать что-нибудь на Amazon. Сложно сказать, имеются ли там нелегальные товары. Вся продукция, привезенная к нам, проходит очистку. Нелегальные вещи просто не пропускаются, а легальные спокойно продаются. Но их доля существует на очень небольшом, нишевом сегменте рынка. Он очень маленький, так как приходится испытывать массу сложностей, чтобы купить что-нибудь через иностранные маркетплейсы», — отметил Кременсков.
Он добавил, что государственное регулирование не грозит отрасли, а ситуация на рынке не поменяется.
«Уже неоднократно говорилось о том, что планируется создание какого-то государственного маркетплейса, но пока ситуация как в поговорке: а воз и ныне там. Его даже еще нет, если честно. Непонятно, зачем конкурировать с уже популярными платформами? Это не создаст никакой пользы для людей. Такая идея мне непонятна, я думаю, что ситуация не изменится», — подчеркнул собеседник НСН.
Ранее Кременсков в разговоре с НСН предложил урегулировать процесс проверки возраста пользователя того или иного маркетплейса.
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