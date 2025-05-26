Путин призвал усилить контроль за торговлей на маркетплейсах
Президент России Владимир Путин поручил правительству пристальнее относиться к работе зарубежных маркетплейсов в стране. Он заявил об этом во время встречи с предпринимательскими кругами.
Глава государства обратил внимание на то, что через интернет-платформы можно завозить все, что угодно. Он добавил, что существует проблема доставки некачественных и нелегальных товаров, особенно у зарубежных поставщиков. Путин призвал профильные ведомства обратить внимание на «дыру» в законодательстве.
На данный момент правительство разрабатывает законопроект «О платформенной экономике». Его заявленная цель — защита потребительских прав граждан и создание базовых условий для дальнейшего развития цифровых платформ торговли.
Ранее президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков в разговоре с НСН предложил урегулировать процесс проверки возраста пользователя того или иного маркетплейса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru