Путин призвал усилить контроль за торговлей на маркетплейсах

Глава государства обратил внимание на то, что через интернет-платформы можно завозить все, что угодно. Он добавил, что существует проблема доставки некачественных и нелегальных товаров, особенно у зарубежных поставщиков. Путин призвал профильные ведомства обратить внимание на «дыру» в законодательстве.

На данный момент правительство разрабатывает законопроект «О платформенной экономике». Его заявленная цель — защита потребительских прав граждан и создание базовых условий для дальнейшего развития цифровых платформ торговли.

Ранее президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков в разговоре с НСН предложил урегулировать процесс проверки возраста пользователя того или иного маркетплейса.

