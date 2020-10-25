Эксперт указал на главное отличие мошенников от сотрудников банка

Сизов отметил, что мошенники часто действуют по алгоритму банковских сотрудников, проводя телефонные переговоры с клиентами. Поэтому злоумышленников все труднее отличать от представителей банка. Эксперт рекомендовал не давать никакой уточняющей информации по телефону о банковских картах и счетах, даже если речь идет просто об их наличии. Сизов предупредил, что подобную информацию мошенники собирают для дальнейшей целевой атаки.

Чтобы отличить злоумышленников от сотрудников банка следует помнить, что финансовое учреждение имеет право самостоятельно принимать решение о приостановке платежных инструментов своих клиентов. Он также отметил, что банк действует таким образом с рамках российского законодательства. Мошенникам же для подобных операций требуется закрытая информация от самого клиента, напоминают «Известия».

«Поэтому банк сначала блокирует карточку, а потом связывается с клиентом и задает вопросы. В 99% случаев просьба продиктовать что-то, чтобы приостановить те или иные действия, не последует. Мошенники работают ровно наоборот: предлагают продиктовать что-то, чтобы приостановить операцию», — заявил эксперт.

Он еще раз напомнил, что сотрудники банка не задают вопросы о номере CVV, кодовых словах или одноразовых паролях.

Ранее депутат МГД Александр Семенников дал советы в эфире НСН, как безопасно совершать покупки онлайн.

«Здесь стоит учесть, что практически все настоящие интернет-магазины в наше время работают в режиме безопасного соединения (TLS) – в адресной строке браузера должен загораться значок в виде замка слева от адреса. Кроме того, полезно вбить адрес магазина в адресную строку вручную, а не по ссылке с поисковой машины – так можно избежать путаницы с почти не отличимыми графически адресами», – пояснил парламентарий.



