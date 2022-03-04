Названы самые популярные направления российских туристов на 8 марта

В 2022 году праздничными выходными для россиян станут дни с 6 по 8 марта. Среди самых популярных направлений для путешествий в этот период — Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и города Золотого кольца России. Об этом «Вечерней Москве» рассказал директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

«Несмотря на закрытие некоторых южных аэропортов России, в Сочи вся инфраструктура работает. Город открыт и по-прежнему достаточно неплохо принимает туристов. Также востребованными направлениями остаются Москва, Казань и Санкт-Петербург. Актуальность не теряет один из старейших и прекрасных маршрутов — Золотое кольцо России. За пару дней все Кольцо не объедешь, но пару городов охватить вполне возможно. Это приемлемо: и дороги, и инфраструктура позволяют», — поделился специалист.

Он предупредил о том, что сейчас у туристов могут возникнуть сложности с заселением в гостиницы городов Золотого кольца, ведь направление пользуется высоким спросом среди путешественников.

По словам эксперта, всплеска популярности зарубежных поездок в ближайшее время ожидаемо не предвидится. В приоритете у россиян останутся страны СНГ.

Он подчеркнул, что в России сохранится тренд на внутренний туризм. Более того, путешественники часто посещают города, расположенные в радиусе 300 километров от дома, уточнил Осауленко. Так или иначе, но развитие туристической индустрии не стоит на месте.