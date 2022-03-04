Названы самые популярные направления российских туристов на 8 марта
В 2022 году праздничными выходными для россиян станут дни с 6 по 8 марта. Среди самых популярных направлений для путешествий в этот период — Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и города Золотого кольца России. Об этом «Вечерней Москве» рассказал директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.
«Несмотря на закрытие некоторых южных аэропортов России, в Сочи вся инфраструктура работает. Город открыт и по-прежнему достаточно неплохо принимает туристов. Также востребованными направлениями остаются Москва, Казань и Санкт-Петербург. Актуальность не теряет один из старейших и прекрасных маршрутов — Золотое кольцо России. За пару дней все Кольцо не объедешь, но пару городов охватить вполне возможно. Это приемлемо: и дороги, и инфраструктура позволяют», — поделился специалист.
Он предупредил о том, что сейчас у туристов могут возникнуть сложности с заселением в гостиницы городов Золотого кольца, ведь направление пользуется высоким спросом среди путешественников.
По словам эксперта, всплеска популярности зарубежных поездок в ближайшее время ожидаемо не предвидится. В приоритете у россиян останутся страны СНГ.
Он подчеркнул, что в России сохранится тренд на внутренний туризм. Более того, путешественники часто посещают города, расположенные в радиусе 300 километров от дома, уточнил Осауленко. Так или иначе, но развитие туристической индустрии не стоит на месте.
«Туристов ничего не может вышибить из седла: за последние годы россияне привыкли отдыхать при любых обстоятельствах. Безусловно, они поедут в первую очередь по стране. Тренд последних двух лет — путешествия недалеко от дома, то есть в радиусе 300 километров от него. Обычно эта инфраструктура востребована и продана почти на все 100 процентов», — рассказал специалист.
Мартовские праздники — преддверие летнего туристического сезона. Для многих в этот период открывается новый год путешествий, заключил Осауленко.
Ранее в Ростуризме рекомендовали не посещать страны, которые ввели антироссийские санкции.
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