Эксперт: «Спутник V» не уступает вакцине Moderna

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» не уступает по эффективности американской вакцине Moderna, а решение Всемирного конгресса вакцин признать препарат компании из США лучшим было геополитически мотивированным. Об этом заявил один из ведущих вирусологов Бельгии в сфере COVID-19 Марк ван Ранст в беседе с РИА Новости.

Вирусолог: Moderna победила без «Спутника V»

Ранее вакцина Moderna была признана лучшим препаратом от коронавируса, а также «Лучшей новой технологией/платформой вакцины», сообщает «Свободная пресса».

Ван Ранст заявил, что не стал бы придавать большого значения этой награде.

«Всемирный конгресс вакцин существует уже почти 20 лет и пользуется уважением, особенно по ту сторону Атлантики, но все должны понимать, что на таком уровне вмешивается геополитика», — считает вирусолог.

Эксперт подчеркнул, что и российская, и американская вакцина отличаются «беспрецедентным уровнем эффективности» выше 90%.

Ван Ранст напомнил, что «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19, однако Соединенные Штаты не хотят отставать в «гонке вакцин».

Эксперт добавил, что изначально наблюдались «в основном политические» реакции на российский препарат, «высказываемые с целью преуменьшить заслуги российских ученых».

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
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