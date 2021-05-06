Эксперт: «Спутник V» не уступает вакцине Moderna
Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» не уступает по эффективности американской вакцине Moderna, а решение Всемирного конгресса вакцин признать препарат компании из США лучшим было геополитически мотивированным. Об этом заявил один из ведущих вирусологов Бельгии в сфере COVID-19 Марк ван Ранст в беседе с РИА Новости.
Ранее вакцина Moderna была признана лучшим препаратом от коронавируса, а также «Лучшей новой технологией/платформой вакцины», сообщает «Свободная пресса».
Ван Ранст заявил, что не стал бы придавать большого значения этой награде.
«Всемирный конгресс вакцин существует уже почти 20 лет и пользуется уважением, особенно по ту сторону Атлантики, но все должны понимать, что на таком уровне вмешивается геополитика», — считает вирусолог.
Эксперт подчеркнул, что и российская, и американская вакцина отличаются «беспрецедентным уровнем эффективности» выше 90%.
Ван Ранст напомнил, что «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19, однако Соединенные Штаты не хотят отставать в «гонке вакцин».
Эксперт добавил, что изначально наблюдались «в основном политические» реакции на российский препарат, «высказываемые с целью преуменьшить заслуги российских ученых».
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