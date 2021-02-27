Эпидемиолог заявила, что COVID-19 может стать сезонным заболеванием
Коронавирус может стать сезонной инфекцией в течение ближайших двух лет. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с ТАСС.
«Уже сейчас черты сезонной инфекции у COVID-19 начинают проявляться. Об этом, например, мог свидетельствовать существенный подъем заболеваемости осенью 2020-го», — отметила эксперт.
По словам Пшеничной, всплески заболеваемости коронавирусом теоретически могут наблюдаться осенью и весной, поскольку в эти времена года обычно фиксируется подъем заболеваемости сезонными респираторными инфекциями.
Также эпидемиолог заметила, что коронавирус распространяется легче при соответствующих переходному времени года высокой влажности и температуре.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru