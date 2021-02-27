Эпидемиолог заявила, что COVID-19 может стать сезонным заболеванием

Коронавирус может стать сезонной инфекцией в течение ближайших двух лет. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с ТАСС.

«Уже сейчас черты сезонной инфекции у COVID-19 начинают проявляться. Об этом, например, мог свидетельствовать существенный подъем заболеваемости осенью 2020-го», — отметила эксперт.

По словам Пшеничной, всплески заболеваемости коронавирусом теоретически могут наблюдаться осенью и весной, поскольку в эти времена года обычно фиксируется подъем заболеваемости сезонными респираторными инфекциями.

Также эпидемиолог заметила, что коронавирус распространяется легче при соответствующих переходному времени года высокой влажности и температуре.



