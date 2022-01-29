Эксперт спрогнозировал сроки новой волны коронавируса в России

«Конечно, может случиться так, что мы все-таки быстро провакцинируемся и задавим вирус, но надо готовиться к худшему. К тому, что эта волна будет долгой – месяца на два-три-четыре», - рассказал Нетесов в беседе с РИА Новости.

Эксперт отметил, что коллективный иммунитет в России меньше 60%, и темпы вакцинации от COVID-19 в целом недостаточные.

