Назван самый полезный для будущего школьный предмет

Во Всероссийском научно-исследовательском институте труда составили список новых профессий, которые появились в России за последние годы. По данным исследования, сейчас востребованы операторы беспилотных летательных аппаратов, специалисты по промышленной робототехнике, большим данным, менеджменту космических продуктов, интеграции облачных приложений и другие.

Мир меняется, движется вперед, и с появлением новых технологий, нужны специалисты, которые обладают соответствующими знаниями и навыками для выполнения новых функций, пояснила директор по развитию систем профессиональных коммуникаций ВНИИ труда Ирина Волошина.

Профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта Екатерина Самраилова в эфире НСН заявила, что абитуриентам нужно быть внимательными, выбирая будущую профессию.

«Время двигается вперед, всегда был классификатор профессий, и он менялся раз в 5 лет. Сейчас информация меняется быстро, поэтому чаще этот список будет пересматриваться. Перед нами поставлена задача перейти в мир цифровой экономики. Это новые знания и компетенции», - отметила эксперт.