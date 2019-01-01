Назван самый полезный для будущего школьный предмет
Профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами РУТ в эфире НСН призвала абитуриентам учиться смотреть в будущее.
Во Всероссийском научно-исследовательском институте труда составили список новых профессий, которые появились в России за последние годы. По данным исследования, сейчас востребованы операторы беспилотных летательных аппаратов, специалисты по промышленной робототехнике, большим данным, менеджменту космических продуктов, интеграции облачных приложений и другие.
Мир меняется, движется вперед, и с появлением новых технологий, нужны специалисты, которые обладают соответствующими знаниями и навыками для выполнения новых функций, пояснила директор по развитию систем профессиональных коммуникаций ВНИИ труда Ирина Волошина.
Профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта Екатерина Самраилова в эфире НСН заявила, что абитуриентам нужно быть внимательными, выбирая будущую профессию.
«Время двигается вперед, всегда был классификатор профессий, и он менялся раз в 5 лет. Сейчас информация меняется быстро, поэтому чаще этот список будет пересматриваться. Перед нами поставлена задача перейти в мир цифровой экономики. Это новые знания и компетенции», - отметила эксперт.
Ранее эксперты ВНИИ труда назвали самые перспективные сферы деятельности для молодых специалистов. Это здравоохранение, создание авиационной и ракетно-космической техники, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность.
«Нынешние абитуриенты должны понимать, насколько выбранная ими профессия будет востребована через 6 лет. Нужно делать более детальные прогнозы для родителей и детей, которые заканчивают школы. А появившиеся новые профессии требуют более глубинного знания математики. И Дмитрий Медведев ранее требовал, чтобы в эту области приходили около 20 тысяч хорошо подготовленных специалистов. Но, как я знаю, сейчас профильную математику на ЕГЭ сдают намного меньше одиннадцатиклассников. И в этом проблема, видны колоссальные пробелы», - отметила профессор РУТ Екатерина Самраилова.
В начале апреля эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии. Как оказалось, самую высокую зарплату в нашей стране работодатели предлагают таким специалистам, как инженер-мехатроник (в автомобилестроении) и сварщик дуговой сварки - более 100 тысяч рублей в месяц.
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