Крепостное право и расхлябанность. Эксперт СПЧ о причинах пожара в Томской области

Десять рабочих из Узбекистана и одна гражданка РФ погибли при пожаре в деревянном здании на территории лесозаготовительного предприятия в Томской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на областную администрацию, строение не было предназначено для проживания людей. Вероятно, оно нелегально использовалось в качестве общежития.

Эксперт Совета по правам человека при президенте РФ, ранее возглавлявший комиссию по миграционной политике СПЧ Евгений Бобров в беседе с НСН отметил, что иностранные рабочие готовы рисковать своими жизнями, поскольку вынуждены устраиваться на ту работу, где платят хоть какие-то деньги.

«К сожалению, ненадлежащий контроль [за условиями работы и проживания. – Ред.] осуществляется со стороны и прокуратуры, и трудовой инспекции, и других органов власти. Он потому ненадлежащий, на мой взгляд, потому что пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Таких случаев в последнее время было очень мало, и с небольшим количеством жертв. Они не на поверхности, и не было команды проверить условия, где живут и трудятся иностранные граждане Поэтому из-за расхлябанности получилась ситуация с таким большим количеством жертв», - отметил Бобров.