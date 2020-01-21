Крепостное право и расхлябанность. Эксперт СПЧ о причинах пожара в Томской области
Ситуации, подобные смертельному пожару в Томской области, возникают из-за расхлябанности и ненадлежащего контроля, заявил в эфире НСН бывший глава комиссии по миграционной политике СПЧ при президенте РФ
Десять рабочих из Узбекистана и одна гражданка РФ погибли при пожаре в деревянном здании на территории лесозаготовительного предприятия в Томской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на областную администрацию, строение не было предназначено для проживания людей. Вероятно, оно нелегально использовалось в качестве общежития.
Эксперт Совета по правам человека при президенте РФ, ранее возглавлявший комиссию по миграционной политике СПЧ Евгений Бобров в беседе с НСН отметил, что иностранные рабочие готовы рисковать своими жизнями, поскольку вынуждены устраиваться на ту работу, где платят хоть какие-то деньги.
«К сожалению, ненадлежащий контроль [за условиями работы и проживания. – Ред.] осуществляется со стороны и прокуратуры, и трудовой инспекции, и других органов власти. Он потому ненадлежащий, на мой взгляд, потому что пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Таких случаев в последнее время было очень мало, и с небольшим количеством жертв. Они не на поверхности, и не было команды проверить условия, где живут и трудятся иностранные граждане Поэтому из-за расхлябанности получилась ситуация с таким большим количеством жертв», - отметил Бобров.
По словам Боброва, жилое помещение для работников не обязательно должно быть благоустроено, но должно быть пригодным для проживания. Деревянные деревенские дома входят в эти нормы, как и бытовки, относящиеся к нежилому фонду – но они должны соответствовать всем требованиям по теплопроводности, по наличию огнетушителя и другим, пояснил эксперт СПЧ.
«Хотелось бы, чтобы этот случай стимулировал органы власти к проверке всех тех мест, в которых проживают не только иностранные граждане, но и наши работяги. И общежития, и служебное жилье должны быть проверены. Как и причины непередачи бывших ведомственных общежитий в жилищный фонд социального использования. Люди вынуждены там жить фактически на условиях крепостного права», - рассказал Бобров в эфире НСН.
По факту трагедии в Томской области Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Региональная прокуратура объявила о проведении на объектах с массовым пребыванием и круглосуточным проживанием граждан, в том числе мигрантов, на предмет пожарной безопасности.
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