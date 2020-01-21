Экономия на безопасности? 11 рабочих погибли при пожаре в Томской области
Число жертв пожара в поселке Причулымский в Асиновском районе Томской области достигло 11 человек. Там сгорело одноэтажное деревянное строение, использовавшееся в качестве общежития для рабочих. Те, кто сумел выбраться из строения – их двое – от госпитализации отказались.
Здание находится на территории частной пилорамы. По данным «Интерфакса», владелец сдавал его компании из Китая, которая поселила в нем рабочих из КНР, Таджикистана и Узбекистана. Они занимались лесозаготовкой.
Десять погибших – выходцы из Узбекистана, уточнили в МЧС республики, передает РИА Новости. Личность еще одного погибшего выясняется. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
Информация о пожаре поступила спасателям рано утро по местному времени. По-видимому, люди в общежитии спали, а значит, не могли быстро выбраться. По некоторым данным, пожар был сильные – огонь на площади 208 кв. метров тушили несколько часов.
При найме рабочих из сопредельных стран работодатели часто экономят на условиях их проживания, рассказывал в эфире НСН директор Совхоза имени Ленина, бывший кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин после недавнего пожара в подмосковных бытовках. Тогда в тепличном хозяйстве погибли восемь человек.
Нормальное общежитие с централизованным отоплением и всеми средствами пожаротушения – это дорогое удовольствие, поэтому недобросовестные работодатели предпочитают экономить.
«К сожалению, экономят на этом работодатели. А рабочие еще и нарушают технику безопасности и правила проживания – пытаются отапливать помещения различными приборами, чаще всего электрическими, сушат там же вещи. Это очень опасно из-за угрозы короткого замыкания», - сказал Грудинин.
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