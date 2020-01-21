Экономия на безопасности? 11 рабочих погибли при пожаре в Томской области

Десять погибших – выходцы из Узбекистана, уточнили в МЧС республики, передает РИА Новости. Личность еще одного погибшего выясняется. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Информация о пожаре поступила спасателям рано утро по местному времени. По-видимому, люди в общежитии спали, а значит, не могли быстро выбраться. По некоторым данным, пожар был сильные – огонь на площади 208 кв. метров тушили несколько часов.

При найме рабочих из сопредельных стран работодатели часто экономят на условиях их проживания, рассказывал в эфире НСН директор Совхоза имени Ленина, бывший кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин после недавнего пожара в подмосковных бытовках. Тогда в тепличном хозяйстве погибли восемь человек.

Нормальное общежитие с централизованным отоплением и всеми средствами пожаротушения – это дорогое удовольствие, поэтому недобросовестные работодатели предпочитают экономить.

«К сожалению, экономят на этом работодатели. А рабочие еще и нарушают технику безопасности и правила проживания – пытаются отапливать помещения различными приборами, чаще всего электрическими, сушат там же вещи. Это очень опасно из-за угрозы короткого замыкания», - сказал Грудинин.

