«Ребрендинг» гражданских самолетов в России назвали способом снизить риск санкций

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев в интервью НСН отметил, что подобный подход целесообразен и соответствует международной практике. Он напомнил, что самолет под брендом Airbus тоже создавался на базе нескольких компаний. И Airbus, и Boeing объединяют разные направления – от гражданских до военно-транспортных самолетов и даже вертолетов.

«Так что такой подход оправдан и логичен. Естественно, помимо звучного и понятного для россиян и иностранцев названия и удачного начертания логотипа не стоит забывать и о самом важном: и продукция, и сервисы новой компании должны отвечать требованиям рынка, заказчиков», - считает Пантелеев.

По мнению эксперта, ребрендинг – важный, но все-таки вторичный элемент. Первично именно создание гражданского дивизиона, объяснил Пантелеев. Такой шаг, в частности, может помочь в условиях.

«Выделение гражданских проектов в отдельную компанию теоретически сокращает санкционные риски. Если режим санкций в отношении производителя военных самолетов будет более строгий, то никакого смысла распространять его на гражданского производителя не будет. Если, конечно, речь не о рыночной борьбе, а о достижении тех целей, которые наши «партнеры» декларируют. Второй момент, в гражданский дивизион вполне возможно привлекать инвесторов не только из России, но и из других стран. Чего, вероятнее всего, в рамках военного дивизиона происходить не будет», - сказал Олег Пантелеев.

Комментируя возможную связь ребрендинга с несколькими инцидентами, создавшими негативный имидж самолету Sukhoi Superjet 100, Пантелеев отметил: «Superjet – это только одна машина в продуктовой линейке. Если побочным эффектом от создания нового бренда станет избавление от грустных воспоминаний – это будет хорошо».

