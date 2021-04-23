Стало известно, кому ждать увеличения роста пенсии с 1 мая

Стало известно, кого коснется увеличение пенсии с 1 мая текущего года, сообщает «Прайм» со ссылкой на профессора кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенову.

Россиянам могут упростить получение доплат к пенсиям

По ее словам, прежде всего это коснется пенсионеров, завершивших трудовую деятельность несколько месяцев назад. Также на дополнительные социальные выплаты с мая могут рассчитывать члены летных экипажей воздушных судов гражданской авиации. Отдельные категории работников организаций угольной промышленности также могут претендовать на дополнительную ежемесячную доплату к пенсии.

Финогенова отметила, что сфера деятельности этих категорий граждан была связана с особыми условиями труда.

Кроме того, россияне продолжат получать социальную пенсию, проиндексированную на 3,4 процента с 1 апреля. Это касается тех, у кого отсутствует официально подтверждённый трудовой стаж для назначения страховой пенсии, а также лиц с инвалидностью и потерявших кормильца, заключила эксперт.

В России выход на пенсию досрочно возможен, если предпенсионер потерял работу из-за сокращения штата и ликвидации организации. При этом необходимо встать на учет в службу занятости.

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