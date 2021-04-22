Россиянам могут упростить получение доплат к пенсиям
Министерство труда России высказалось за упрощение процесса получения доплат к пенсии для двух категорий граждан, и разработало соответствующий проект закона, пишет «Российская газета».
Это может затронуть членов летных экипажей самолетов гражданской авиации и отдельных группах работников организаций угольной промышленности. Как предполагается, летчикам и шахтерам больше не придется самостоятельно собирать бумаги и подтверждать свой трудовой стаж. Вместо этого работодателей обяжут предоставлять в ПФР сведения о периодах работы, дающей право на доплату к пенсии, и о заработке, из которого исчисляется размер выплаты.
В России выход на пенсию досрочно возможен, если предпенсионер потерял работу из-за сокращения штата и ликвидации организации. При этом необходимо встать на учет в службу занятости.
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