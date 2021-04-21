Оглашен способ выйти на пенсию раньше срока
В России выход на пенсию досрочно возможен, если предпенсионер потерял работу из-за сокращения штата и ликвидации организации, сообщает «Прайм» со ссылкой на аналитика Института комплексных стратегических исследований Елену Киселеву.
По ее словам, при этом необходимо встать на учет в службу занятости, однако если там не смогли трудоустроить, то служба предлагает досрочное назначение пенсии - максимум за два года до наступления пенсионного возраста (56,5 лет у женщин и 61,5 лет у мужчин).
При этом претендент на досрочную пенсию должен иметь страховой стаж 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин, а также за время работы накопить 21 пенсионный балл и более.
Ранее в Госдуму внесен проект закона о досрочном выходе не пенсию работников региональных противопожарных служб, сообщил в Telegram глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
Предлагается дать право на досрочное назначение страховой пенсии в возрасте 50 лет мужчинам и женщинам, проработавшим не менее 25 лет на должностях государственной противопожарной службы.
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