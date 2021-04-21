Оглашен способ выйти на пенсию раньше срока

В России выход на пенсию досрочно возможен, если предпенсионер потерял работу из-за сокращения штата и ликвидации организации, сообщает «Прайм» со ссылкой на аналитика Института комплексных стратегических исследований Елену Киселеву.

Госдума предложила расширить список лиц, которым положена досрочная пенсия

По ее словам, при этом необходимо встать на учет в службу занятости, однако если там не смогли трудоустроить, то служба предлагает досрочное назначение пенсии - максимум за два года до наступления пенсионного возраста (56,5 лет у женщин и 61,5 лет у мужчин).

При этом претендент на досрочную пенсию должен иметь страховой стаж 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин, а также за время работы накопить 21 пенсионный балл и более.

Ранее в Госдуму внесен проект закона о досрочном выходе не пенсию работников региональных противопожарных служб, сообщил в Telegram глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Предлагается дать право на досрочное назначение страховой пенсии в возрасте 50 лет мужчинам и женщинам, проработавшим не менее 25 лет на должностях государственной противопожарной службы.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПенсионерыПенсия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры