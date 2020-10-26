Вирусолог заявил о выходе на плато по COVID-19 в России

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн в разговоре с РИА Новости допустил, что Россия вышла на плато по COVID-19. Он добавил, что до Нового года ежесуточный прирост заболеваемости заметно не снизится.

По его мнению, ситуацию с COVID-19 в стране постепенно стабилизируется из-за введенных мер. Он отметил, что в ближайшее время показатели заболеваемости будут характеризоваться «застойными цифрами». Кроме того, ожидать исчезновения пандемии к Новому года пока не приходится, полагает Альтштейн.

Ранее ученые из Института вирусологии Уханя определили сроки восстановления иммунитета после коронавируса.

За последние сутки в Москве диагностировали 5224 случаев заражения коронавирусом. По всей России выявлено 17347 новых случаев заболевания.

