Вирусолог заявил о выходе на плато по COVID-19 в России
Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн в разговоре с РИА Новости допустил, что Россия вышла на плато по COVID-19. Он добавил, что до Нового года ежесуточный прирост заболеваемости заметно не снизится.
По его мнению, ситуацию с COVID-19 в стране постепенно стабилизируется из-за введенных мер. Он отметил, что в ближайшее время показатели заболеваемости будут характеризоваться «застойными цифрами». Кроме того, ожидать исчезновения пандемии к Новому года пока не приходится, полагает Альтштейн.
Ранее ученые из Института вирусологии Уханя определили сроки восстановления иммунитета после коронавируса.
За последние сутки в Москве диагностировали 5224 случаев заражения коронавирусом. По всей России выявлено 17347 новых случаев заболевания.
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