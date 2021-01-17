Пользователей предупредили об опасных приложениях для смартфонов

Они заражены опасным трояном Rogue, который дает возможность злоумышленникам похищать фото, сообщения, данные гео-локации и номера абонентов из телефонной книги владельца гаджета. Кроме того, киберпреступники получают доступ к микрофону и камере смартфона, а также могут делать скриншоты экрана.

К вредоносным приложениям, по данным экспертов, относятся следующие:

AppleProtect, [se.spitfire.appleprotect.it], Axgle, [com.absolutelycold.axgle], Buzz, [org.thoughtcrime.securesms], Google Play Service, [com.demo.testinh], Idea Security, [com.demo.testing], SecurIt, [se.joscarsson.privify.spitfire], SecurIt, [sc.phoenix.securit], Service, [com.demo.testing], Settings, [com.hawkshawspy], Settings, [com.demo.testing], Settings, [com.services.deamon], Wallpaper girls, [com.demo.testing] и Wifi Pasword Cracker, [com.services.deamon].

Указано, что имя приложения, указанное в скобках, можно посмотреть в свойствах программы.

Медленная работа, быстрая разрядка аккумулятора, а также «зависание» могут свидетельствовать о том, что смартфон оказался взломан, сообщает «Прайм» со ссылкой на партнера и директора компании «Интеллектуальный резерв» Павла Мясоедова.

