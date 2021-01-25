Техноблогер рассказал, что делать при потере смартфона

«Google, Apple, Samsung и другие производители дают собственные сервисы для того, чтобы найти своё устройство в случае потери. Samsung сейчас внедрил такую же систему, как Apple, чтобы находить потерянные или украденные телефоны. Сейчас вышло обновление, чтобы одни устройства Samsung могли искать другие устройства Samsung. В Google тоже есть помощник. Вы будете искать телефон по вашей учетной записи», – сказал собеседник «Радио 1».

Тем не менее, злоумышленники научились отключать такие программы. В связи с этим Корнейчук советует устанавливать на смартфон сложные пароли.

«Хороший совет – установить пароль на сим-карту. Если у вас украли устройство, то хотя бы к сим-карте воры не смогут получить доступ, к приложениям «Сбербанк-онлайн», ко всем сервисам, которые привязаны к вашей симке, и не смогут использовать её», - заключил он.

Ранее шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн рассказал в эфире «Радио 1», на что обращать внимание при покупке смартфона с рук.

