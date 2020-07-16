При утяжелении кризиса ставки по ипотеке могу упасть в два раза

90% квартир в Московской области покупается по ипотеке. Об этом «Радио 1» сообщила председатель совета директоров компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова.

«90% квартир в Подмосковье покупают по ипотеке. Это выгодно, потому что ставка 6,5% очень выгодная. Стоимость жилья в Московской области ниже. В регионе вообще выгодно покупать ты находишься рядом с Москвой, сообщение удобное, но цена на жильё может быть на 30-40% ниже. Например, моя знакомая приобрела квартиру в жилом комплексе и выплачивает в месяц 18 тысяч рублей. Кредит рассчитан на 25 лет», – рассказала собеседница «Радио 1».

Ирина Доброхотова предположила, что в будущем ставки по ипотечному кредиту на новое жильё могут снизиться до европейских.

«Банки соревнуются друг с другом за своего клиента и дают сейчас очень хорошие ставки. Но мне кажется, что если у нас осенью будет какое-то ухудшение, то, возможно, правительство ещё будет усиливать меры поддержки. Тогда мы можем приблизиться к ипотечным ставкам западных стран – по ставке 1,5% до 3% можно будет получить кредит, как в Европе. Строительная отрасль сейчас платит 25% налогов. Поэтому, думаю, президент будет её поддерживать. Возможно, этот сценарий мы сможем увидеть», – сказала председатель совета директоров «Бест-Новострой».

В связи с ограничениями, введёнными из-за коронавирусной инфекции, спрос на жильё в России снизился. Государство понизило ставки по ипотечному кредиту на новое жильё до 6,5%. Предельный размер кредита для Московской области составлял 8 млн рублей, сейчас он увеличен до 12 млн рублей. По словам Ирины Доброхотовой, господдержка помогла удержать рынок.

