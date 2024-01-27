Эксперт Шутов: Датчик освещенности смартфона не может следить за его владельцем

Шутов прокомментировал сообщения о том, что хакеры якобы могут узнать личные данные благодаря индикатору автоматического регулирования яркости. По словам специалиста, это не соответствует действительности.

Как пояснил Шутов, датчик освещенности призван реагировать на внешнее освещение, уменьшая или увеличивая яркость при необходимости. Кроме того, система помогает сохранять заряд аккумулятора и беречь дисплей от выгорания из-за излишней яркости. По словам специалиста, это тривиальные задачи, которые не предусматривают возможности слежки за владельцем телефона.

