Эксперт Шутов: Датчик освещенности смартфона не может следить за его владельцем
Преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов развеял миф о том, что датчик освещенности смартфона может следить за владельцем устройства. Об этом эксперт рассказал агентству «Прайм».
Шутов прокомментировал сообщения о том, что хакеры якобы могут узнать личные данные благодаря индикатору автоматического регулирования яркости. По словам специалиста, это не соответствует действительности.
Как пояснил Шутов, датчик освещенности призван реагировать на внешнее освещение, уменьшая или увеличивая яркость при необходимости. Кроме того, система помогает сохранять заряд аккумулятора и беречь дисплей от выгорания из-за излишней яркости. По словам специалиста, это тривиальные задачи, которые не предусматривают возможности слежки за владельцем телефона.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru