Эксперт Пермяков: Попадание спиртного на смартфон может привести к его поломке
Попадание алкогольных или сладких напитков на поверхность смартфона может привести к поломке гаджета. Об этом предупредил заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков.
«Эффект от попадания алкоголя на телефон может быть разным, но практически во всех случаях телефон стоит вытереть насухо, высушить и по необходимости отнести в сервисный центр», — поделился эксперт в беседе с РИА Новости.
Пермяков отметил, что после попадания спиртного на поверхности образуется пленка из растворенных в напитке веществ — пектина, минеральных и азотистых соединений — которая нарушает влагозащиту гаджета. Эксперт посоветовал выключить облитое устройство, слегка промыть его под теплой водой и, не включая, отнести в ремонт.
По словам Пермякова, наиболее безвредная для смартфона жидкость — чистый спирт, который содержит мало примесей и менее губителен для электроники. При попадании такой жидкости телефон необходимо выключить, высушить при комнатной температуре и затем подогреть бытовым феном.
«Если же телефон упал в сосуд со спиртом или "благородным" напитком вроде коньяка и виски, главное – не оставлять его там надолго», — добавил специалист.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru