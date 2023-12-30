Эксперт Пермяков: Попадание спиртного на смартфон может привести к его поломке

«Эффект от попадания алкоголя на телефон может быть разным, но практически во всех случаях телефон стоит вытереть насухо, высушить и по необходимости отнести в сервисный центр», — поделился эксперт в беседе с РИА Новости.

Пермяков отметил, что после попадания спиртного на поверхности образуется пленка из растворенных в напитке веществ — пектина, минеральных и азотистых соединений — которая нарушает влагозащиту гаджета. Эксперт посоветовал выключить облитое устройство, слегка промыть его под теплой водой и, не включая, отнести в ремонт.

По словам Пермякова, наиболее безвредная для смартфона жидкость — чистый спирт, который содержит мало примесей и менее губителен для электроники. При попадании такой жидкости телефон необходимо выключить, высушить при комнатной температуре и затем подогреть бытовым феном.

«Если же телефон упал в сосуд со спиртом или "благородным" напитком вроде коньяка и виски, главное – не оставлять его там надолго», — добавил специалист.

