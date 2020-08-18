Эксперт счел незаконным удерживание в РФ детей филиппинцев от суррогатной матери

Директор Ассоциации народонаселения и развития и акушер-гинеколог Любовь Ерофеева в эфире НСН назвала противозаконным удерживание на территории РФ детей филиппинских родителей, рожденных суррогатной матерью.

Филиппинский политик, вице-спикер палаты представителей Филиппин Кастро Фреденил Эрнаес обратился к Владимиру Путину с просьбой помочь вернуть близнецов, рожденных суррогатной матерью в России. Дети являются гражданами Филиппин и находятся в Видновском доме ребенка, сообщает РИА Новости.

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«С одной стороны, они рождены в России и она как государство отвечает за их жизнь и здоровье. До той поры, пока на них не предъявлены родительские претензии. Говорить о том, что детей вывезут в чужую страну и там с ними будет что-то противозаконное происходить, нельзя, так как РФ к этим детям и к их родителям никакого отношения не имеет», - рассказала Ерофеева.

Более того, отметила она, родила детей гражданка Украины. «Я вообще не понимаю, почему власти вмешиваются», - удивлена акушер-гинеколог и призвала отдать детей биологическим родителям, кто бы они не были.

«Правоохранители хотят сделать из этих кейсов громкие дела», - уверена Ерофеева. По ее мнению, если у них есть претензии к юридической фирме, которая организовывала работу суррогатных матерей, то тогда пусть их оштрафуют, «но не превращают их в монстров, торгующих людьми».

«Они помогают людям и приносят налоги государству, платят деньги медцентрам и суррогатным матерям, которые получают средства в том числе и для выращивания своих детей», - заключила эксперт.

Ранее директор европейского центра суррогатного материнства Владислав Мельников объяснил НСН, почему мошенничество и криминализация в сфере суррогатного материнства невозможны.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Зарембо
ТЕГИ:Суррогатное МатеринствоФилиппиныРоссия
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