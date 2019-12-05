Не по Сеньке шапка! В РПЦ резко ответили Киселеву о суррогатном материнстве

По мнению Смирнова, с точки зрения церкви, гуманнее ребенка усыновить, чем завести с помощью суррогатной матери. Кроме того, добавил он, Киселев лезет не в свое дело.

«Дмитрий Киселев, на мой взгляд, "потерял лицо". Есть на этот случай пословицы: "не в свои сани не садись" и "не по Сеньке шапка". В нашей стране самое частое убийство — это уничтожение меленьких деток, находящихся пока еще в эмбриональном состоянии. Та же Яна Рудковская (продюсер, светская львица — прим.НСН) рассказала, что перед тем, как задумала суррогатное материнство, она уничтожила 10 своих детей. Как церковь может быть "за"?! Там тоже все эти риски есть. Она взяла бы сироту, как я, – и честь ей была бы и хвала. Церковь против убийства, а не против "плодитесь и размножайтесь". Суррогатное материнство использует технологии ЭКО. При этом выживает только 7% эмбрионов, 93% погибают. Как церковь может благословлять такие процедуры?! », — заявил глава Патриаршей комиссии по делам семьи.

Ранее протоиерей Дмитрий Смирнов выступил против крещения детей, рожденных при помощи экстракорпорального оплодотворения. Однако официальный представитель РПЦ Владимир Легойда назвал это «личным мнением отца Дмитрия», подчеркнув, что религиозная организация не против крещения младенцев, которые появились на свет благодаря суррогатному материнству и процедуре ЭКО. Вместе с тем, по его словам, то, что при процедуре ЭКО «лишние» эмбрионы уничтожаются, нравственно недопустимо.

