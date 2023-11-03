Эксперт: с Нового года в России подорожают сигареты
Цены на сигареты с началом 2024 года вырастут, заявил директор по корпоративным отношениям и коммуникациям табачной компании «JTI Россия» Сергей Глушков, сообщает «МК».
По его словам, на это окажут влияние ряд факторов, среди которых удорожание себестоимости производства, увеличение затрат на оплату труда рабочим, занятым на производстве, а также рост ставок акцизов.
«Почти половина стоимости сигарет "премиум-категорий" и до 80% стоимости более дешевых приходится на акциз, который может снова быть повышен, что моментально отразится в цене на полке», - отметил топ-менеджер.
Ранее Госдума ограничила перевозку никотиносодержащей продукции по стране, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru