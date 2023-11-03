Эксперт: с Нового года в России подорожают сигареты

По его словам, на это окажут влияние ряд факторов, среди которых удорожание себестоимости производства, увеличение затрат на оплату труда рабочим, занятым на производстве, а также рост ставок акцизов.

«Почти половина стоимости сигарет "премиум-категорий" и до 80% стоимости более дешевых приходится на акциз, который может снова быть повышен, что моментально отразится в цене на полке», - отметил топ-менеджер.

Ранее Госдума ограничила перевозку никотиносодержащей продукции по стране, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

