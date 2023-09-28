Минфин оценил потери бюджета из-за теневого рынка табака в 100 млрд рублей
Минфин оценил потери российского бюджета из-за теневого рынка табака в 100 млрд рублей, сообщил замглавы министерства Алексей Сазанов
Он отметил, что сегодня «серый» рынок оценивается в 10-15%, в отношении этой продукции не уплачивается акциз, который идет в федеральный бюджет.
Ранее стало известно, что первый российский регион готовится полностью запретить продажу вейпов. Законопроект будут рассматривать в Пермском крае, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин. Большие штрафы и ограничение мест продажи должны были прекратить продажу таких устройств детям, однако в Пермском крае ситуация никак не поменялась. Регионам не разрешат полностью запрещать вейпы, такого права у них нет, заявил главный редактор отраслевого информационного агентства «Русский табак» Максим Королев в беседе с «Радиоточкой НСН». По его словам, такое решение было бы неэффективным, так как спровоцировало бы расцвет «черного» рынка.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru