Минфин оценил потери бюджета из-за теневого рынка табака в 100 млрд рублей

Ранее стало известно, что первый российский регион готовится полностью запретить продажу вейпов. Законопроект будут рассматривать в Пермском крае, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин. Большие штрафы и ограничение мест продажи должны были прекратить продажу таких устройств детям, однако в Пермском крае ситуация никак не поменялась. Регионам не разрешат полностью запрещать вейпы, такого права у них нет, заявил главный редактор отраслевого информационного агентства «Русский табак» Максим Королев в беседе с «Радиоточкой НСН». По его словам, такое решение было бы неэффективным, так как спровоцировало бы расцвет «черного» рынка.

