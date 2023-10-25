Эксперт: С 1 ноября 80-летние россияне получат надбавки к пенсии

Так, доплаты ожидают россиян, которым исполнилось 80 лет. Им будут выплачивать ежемесячно фиксированную часть страховой пенсии в двойном размере — 15134,66 рубля, указывает РЕН ТВ.

Кроме того, прибавку получат пенсионеры-члены летных экипажей самолетов гражданской авиации и работники угольной промышленности. Размер доплат для этих категорий граждан зависит от стажа, среднемесячной зарплаты и суммы, которую вносила организация в Социальный фонд. В частности, шахтеры могут получить дополнительно 3,5 - 5,5 тысячи рублей.

На доплаты смогут рассчитывать пенсионеры, работавшие в регионах Крайнего Севера и приравненных к нему. Для первых фиксированную часть пенсии повысят на 50%, для вторых — на 30%, отмечает телеканал «360».

«При переезде в другой регион эта доплата не меняется. Еще один способ — повышение пенсии на районный коэффициент. Такая доплата может меняться из-за переезда в другой регион. Выбор остается за пенсионером», — заключила Иванова-Швец.

