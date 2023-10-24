Госдума одобрила в первом чтении законопроект об индексации страховых пенсий

Согласно документу, выплата для получателей страховой пенсии увеличится до 22 605 рублей, а для получателей пенсии по старости - до 23 449 рублей.

Отмечается, что средний размер пенсионного обеспечения вырастет на 1 572 рубля и на 1 631 рубль, соответственно.

«С 1 января 2024 года страховые пенсии по старости вырастут на 7,5%... Дополнительные бюджетные расходы на повышение пенсий в следующем году составят порядка 234 млрд рублей», - подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что в 2024 году размер средней пенсии составит 23 244 рубля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

