Эксперт: Россияне начнут тратить деньги на новые телефоны осенью
Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в эфире НСН предположил, что отрасль мобильных технологий быстро восстановится после пандемии.
Продажи смартфонов в штуках в России в апреле сократились на 42% по сравнению с мартом, а по сравнению с апрелем 2019 года — на 24%, следует из данных исследовательской компании GfK.
Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в эфире НСН заявил, что в виду ограничений, связанных с пандемией коронавируса, российские потребители не имели возможности позволить себе тратить средства на новые смартфоны.
«Ситуация такая в мире и стране, что людям не до таких покупок. Значительная часть сервисной отрасли потеряла в доходах довольно существенно, а значит, и работники тоже. В кошельке меньше денег, а имеющиеся тратятся на жизнеобеспечение. Россияне покупали много дорогих вещей, это даже опровергало статистику об их бедности. Многие решения о покупке принимаются на месте, у полок, а походить по супермаркетам в последнее время не удавалось, это, естественно, тоже повлияло на снижение продаж. Ну что поделать, сейчас всем плохо. Отрасль восстановится, но нескоро. Это не произойдет по щелчку пальцами. Потребуется время. Я думаю, не раньше осени. Когда люди вернутся к привычному стилю жизни, они станут наверстывать свои доходы и свои приобретаемые удовольствия», - предположил он.
При этом из-за пандемии коронавируса возросло число онлайн-продаж. В марте продажи смартфонов в интернете по сравнению с аналогичным периодом 2019 года выросли на 38%, в апреле — на 70%. Эксперты связывают это с закрытием салонов связи.
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