Умер советский и украинский художник Валерий Сыров
Советский и украинский художник Валерий Сыров умер в городе Беляевка Одесской области на 77-м году жизни. Об этом сообщил Беляевский городской совет в соцсетях.
Валерий Сыров родился 22 декабря 1948 года в селе Здемирово Костромской области в семье потомственных ювелиров. После окончания Галичского педагогического училища он поступил на художественно-графический факультет Костромского педагогического института. В 1973 году, вскоре после свадьбы, художник переехал в Магаданскую область, где несколько лет работал учителем рисования в поселке Усть-Омчуг. Именно этот период вдохновил его на создание одной из знаковых работ — картины «Колымские сопки».
В 1977 году Сыров с семьей перебрался на юг Украины, в Одесскую область. Здесь он активно участвовал в выставках, стал членом Союза художников СССР.
Творчество Валерия Сырова отличается реалистическим стилем, любовью к пейзажам, жанровым сценам и портретам. Он создал десятки полотен, среди которых выделяются «Река», «Дед», «Бабка», «Одесса. Оперный театр». Его работы экспонировались на национальных и международных выставках в Югославии, Италии, Финляндии, Мексике, Японии и других странах. Многие картины находятся в музеях и частных коллекциях по всему миру.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер советский и украинский художник Валерий Сыров
- «Осознанное обострение»: Чем грозят крупнейшие поставки оружия США на Тайвань
- В Роскачестве назвали оптимальное количество вина для новогоднего застолья
- СМИ: Девять летчиков из России и Белоруссии третьи сутки удерживают в Тунисе
- Во Франции усилили охрану ферм с устрицами и улитками из-за краж перед Рождеством
- Умер актер «Улицы разбитых фонарей» Николай Денисов
- Россияне рассказали, что не хотят получить на Новый год
- Москвичка согласилась на замену ключей от домофона и потеряла более 42 млн рублей
- СМИ: В подразделении ВСУ состояли осужденные беременные женщины
- Умер народный артист СССР Асанали Ашимов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru