Умер советский и украинский художник Валерий Сыров

Валерий Сыров родился 22 декабря 1948 года в селе Здемирово Костромской области в семье потомственных ювелиров. После окончания Галичского педагогического училища он поступил на художественно-графический факультет Костромского педагогического института. В 1973 году, вскоре после свадьбы, художник переехал в Магаданскую область, где несколько лет работал учителем рисования в поселке Усть-Омчуг. Именно этот период вдохновил его на создание одной из знаковых работ — картины «Колымские сопки».

В 1977 году Сыров с семьей перебрался на юг Украины, в Одесскую область. Здесь он активно участвовал в выставках, стал членом Союза художников СССР.

Творчество Валерия Сырова отличается реалистическим стилем, любовью к пейзажам, жанровым сценам и портретам. Он создал десятки полотен, среди которых выделяются «Река», «Дед», «Бабка», «Одесса. Оперный театр». Его работы экспонировались на национальных и международных выставках в Югославии, Италии, Финляндии, Мексике, Японии и других странах. Многие картины находятся в музеях и частных коллекциях по всему миру.

