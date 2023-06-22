«Будут исключения»: В Госдуме призвали сократить сроки отключения горячей воды

«Технически срок может быть сокращен, две недели – это срок с большим запасом, если не брать какие-то отдельные критические ситуации, для которых должны быть исключения, потому что котельные – это сложный механизм. При проведении профилактики, конечно, может обнаружиться глобальное ЧП, сроки могут затянуться. На мой взгляд, десяти дней вполне достаточно, чтобы на любой котельной провести подготовку к будущему сезону. В столице вообще сроки более короткие. Мы адекватно отнесемся к такому предложению, это логичное предложение», - рассказал он.

Собеседник НСН отметил, что в некоторых случаях местные власти не торопятся включать горячую воду, пытаясь сэкономить.

«С каждым годом задержка подачи горячей воды становится все реже и реже, но я не могу сказать, что это погрешность. Это частое явление. И часто это связано в том числе с тем, что местные власти стараются экономить и иногда не торопятся включать котельные», - добавил он.

Ранее вице-спикер Госдумы и кандидат в мэры Москвы от ЛДПР Борис Чернышов предложил главе Минстроя снизить срок отключения горячей воды летом до трех дней, передает «Радиоточка НСН».

