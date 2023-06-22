«Будут исключения»: В Госдуме призвали сократить сроки отключения горячей воды
Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов заявил НСН, что десяти дней для профилактических работ вполне достаточно, а две недели – это срок с большим запасом.
Десяти дней вполне достаточно для проведения профилактических работ на любой котельной, заявил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов в беседе с НСН.
Ранее стало известно, что Роспотребнадзор хочет запретить муниципальным властям отключать горячую воду более чем на две недели. Речь идет о ежегодных профилактических работах. Если запрет будет нарушен, компаниям грозит приостановление деятельности на 90 дней. Сегодня власти регионов сами определяют продолжительность ремонта. Пахомов эту идею поддержал.
«Технически срок может быть сокращен, две недели – это срок с большим запасом, если не брать какие-то отдельные критические ситуации, для которых должны быть исключения, потому что котельные – это сложный механизм. При проведении профилактики, конечно, может обнаружиться глобальное ЧП, сроки могут затянуться. На мой взгляд, десяти дней вполне достаточно, чтобы на любой котельной провести подготовку к будущему сезону. В столице вообще сроки более короткие. Мы адекватно отнесемся к такому предложению, это логичное предложение», - рассказал он.
Собеседник НСН отметил, что в некоторых случаях местные власти не торопятся включать горячую воду, пытаясь сэкономить.
«С каждым годом задержка подачи горячей воды становится все реже и реже, но я не могу сказать, что это погрешность. Это частое явление. И часто это связано в том числе с тем, что местные власти стараются экономить и иногда не торопятся включать котельные», - добавил он.
Ранее вице-спикер Госдумы и кандидат в мэры Москвы от ЛДПР Борис Чернышов предложил главе Минстроя снизить срок отключения горячей воды летом до трех дней, передает «Радиоточка НСН».
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